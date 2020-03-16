Ukrayna'da Korona virüsü sanatı da etkiledi
Ukraynalı sanatçı, Korona virüsünü kendi eserlerinde işlemeye başladı.
16.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:55
Ukraynalı sanatçı, Korona virüsünü kendi eserlerinde işlemeye başladı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev 'de, Korona virüsü hayatın her alanını etkilediği gibi sanatı da etkiledi.Sokak sanatçıları eserlerinde Korona virüsü temasını işlemeye başladı. Vitaliy Gidevan isimli sokak sanatçısı, toplumsal olayları eserlerinde işlemesiyle tanınıyor. Avustralya'daki orman yangınlarını da eserlerine yansıtan sanatçının eserlerinin konusu bu kez Korona virüsü oldu.
Kiev'in Dnepr metro istasyonu yakınlarında boş bir duvarı değerlendiren sanatçı, boya küpleriyle harikalar ortaya koyan maske takmış bir aslanı resmetti. Sosyal farkındalık oluşturarak virüse karşı önlemlerin arttırılmasını amaçlayan sanatçı, yoldan geçenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini topladı.
Ukrayna'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi. - KİEV
Ukrayna'nın başkenti Kiev 'de, Korona virüsü hayatın her alanını etkilediği gibi sanatı da etkiledi.Sokak sanatçıları eserlerinde Korona virüsü temasını işlemeye başladı. Vitaliy Gidevan isimli sokak sanatçısı, toplumsal olayları eserlerinde işlemesiyle tanınıyor. Avustralya'daki orman yangınlarını da eserlerine yansıtan sanatçının eserlerinin konusu bu kez Korona virüsü oldu.
Kiev'in Dnepr metro istasyonu yakınlarında boş bir duvarı değerlendiren sanatçı, boya küpleriyle harikalar ortaya koyan maske takmış bir aslanı resmetti. Sosyal farkındalık oluşturarak virüse karşı önlemlerin arttırılmasını amaçlayan sanatçı, yoldan geçenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının büyük beğenisini topladı.
Ukrayna'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi. - KİEV
Kaynak: İHA
Manşet
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