Ukrayna'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi
Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'da 2 yeni korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.
16.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:43
Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'da 2 yeni korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Çernovtsi şehrinde 2 yeni korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu. Korona virüsü vakasının ilk görüldüğü yer olan Çernovtsi şehrinde yeni vakaların görülmesinden dolayı halk panikledi. Jitomir 'de 1 ve Çernovtsi'de 4 olmak üzere toplam vaka sayısı 5'e yükselmiş durumda.
Öte yandan, Çernovtsi'de korona virüsü taşıdığı gerekçesiyle hastanelere gelen vatandaşların sayısının artması üzerine valilik harekete geçti. Çernovtsi Valisi Sergey Osaçuk tarafından yapılan açıklamada, "Hepimizin de bildiği gibi korona virüsü enfeksiyonu bölgemizde tespit edildi. Bölgemizdeki virüs yayılımını engellemek amacıyla, 14 Mart'tan itibaren 'Olağanüstü Hal' uygulamasına geçiyoruz" ifadeleri kullandı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko tarafından da bir açıklama yapıldı.Başkent Kiev'in Mart sonuna kadar karantinaya alınacağı duyuruldu. Karantinadan dolayı okullarda eğitime ara verildi. Konserler ve gösteriler gibi kalabalık etkinlikler de askıya alındı. Sinema ve tiyatro etkinliklerine de sınırlamalar getirildi.
Ukrayna'da korona virüsüne bağlı gerçekleşen ölüm sayısı sadece 1 tane olarak açıklandı. - KİEV
Ukrayna Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Çernovtsi şehrinde 2 yeni korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu. Korona virüsü vakasının ilk görüldüğü yer olan Çernovtsi şehrinde yeni vakaların görülmesinden dolayı halk panikledi. Jitomir 'de 1 ve Çernovtsi'de 4 olmak üzere toplam vaka sayısı 5'e yükselmiş durumda.
Öte yandan, Çernovtsi'de korona virüsü taşıdığı gerekçesiyle hastanelere gelen vatandaşların sayısının artması üzerine valilik harekete geçti. Çernovtsi Valisi Sergey Osaçuk tarafından yapılan açıklamada, "Hepimizin de bildiği gibi korona virüsü enfeksiyonu bölgemizde tespit edildi. Bölgemizdeki virüs yayılımını engellemek amacıyla, 14 Mart'tan itibaren 'Olağanüstü Hal' uygulamasına geçiyoruz" ifadeleri kullandı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko tarafından da bir açıklama yapıldı.Başkent Kiev'in Mart sonuna kadar karantinaya alınacağı duyuruldu. Karantinadan dolayı okullarda eğitime ara verildi. Konserler ve gösteriler gibi kalabalık etkinlikler de askıya alındı. Sinema ve tiyatro etkinliklerine de sınırlamalar getirildi.
Ukrayna'da korona virüsüne bağlı gerçekleşen ölüm sayısı sadece 1 tane olarak açıklandı. - KİEV
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Ukrayna, Jitomir, Kiev, Güncel
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