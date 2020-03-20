Ukrayna'da koronavirüs kaynaklı 3'üncü ölüm

Ukrayna 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, vaka sayısı ise 26'ya yükseldi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İvano-Frankivsk kentinde bir kadın hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkedeki toplam vaka sayısının da 26'ya yükseldiği bildirildi.Ukrayna'da şu ana kadar Çernovtsi'de 15, Jitomir'de 2, Kiev'de 5, Mariupol'de 1, Dnipro'da 2, İvano-Frankivsk'te 1 vaka tespit edildi. Ülkede koronavirüse yakalandığı tespit edilen kişiler arasında altı aylık, 22 aylık ve 10 yaşında üç çocuk da bulunuyor.

Kaynak: DHA