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Ukrayna'da koronavirüs kısıtlamaları hafifletildi

Ukrayna'da koronavirüs kısıtlamaları hafifletildiSonat KEREM KIEV, (DHA)- Ukrayna'da, koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin kademeli olarak gevşetildiği 'normalleşme' süreci başladı.

11.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:58
Ukrayna'da koronavirüs kısıtlamaları hafifletildi
Sonat KEREM KIEV, (DHA)- Ukrayna'da, koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin kademeli olarak gevşetildiği 'normalleşme' süreci başladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İki aydır karantina tedbirlerinin uygulandığı Ukrayna'da bazı sınırlamalar bugünden itibaren kademeli olarak kaldırılıyor. Parkların, dinlenme alanlarının açıldığı ülkede, kuaförler, güzellik salonları, müzeler, açık hava sinemaları, mağazalar ve dükkanlar da bazı kurallara uyarak faaliyet gösterebilecek.
RESTORANLARA 'AÇIK HAVA' ŞARTI
Kafe ve restoranlar, yalnızca açık havada ve masalar arasında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde hizmet verebilecek. Bir masanın başında en fazla iki yetişkin kişi (çocuklar hariç) oturabilecek. İşletme çalışanlarının tıbbi maske, eldiven ve göz koruyucu takmaları zorunlu olacak. Okulların, çocuk yuvalarının ve üniversitelerin henüz açılmadığı ülkede, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma yasağı da devam ediyor. Kapalı sinema ve spor salonları, tiyatrolar ve alışveriş merkezlerinin yiyecek bölümleri de hizmet veremiyor.
HALK PARKLARA AKIN ETTİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de karantina önlemlerinin hafifletilmesiyle birçok kişi parklara akın etti. Sosyal mesafe kurallarına dikkat eden Ukraynalılar, yeşil alanlarda güneşli havanın tadını çıkardı.
UKRAYNA'DA SON DURUM
Ukrayna'da tespit edilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 15 bin 648'e yükselirken, 11 Mayıs itibarıyla 408 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar 3 bin 288 hastanın iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle sınırların tamamen kapatıldığı Ukrayna'da 'acil durum' ilan edilmişti. Ülkede 12 Mart'ta başlayan karantina uygulaması 22 Mayıs'a kadar uzatıldı. Ukrayna’da koronavirüs kısıtlamaları hafifletildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ukrayna, DHA, Güncel, Haber

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