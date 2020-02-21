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Ukrayna'da 'koronavirüs' protestosu arbedeye dönüştü: 10 yaralı

Ukrayna'nın Çin'den 48'i Ukrayna vatandaşı olmak üzere 77 kişiyi tahliye etmesi ülkeyi karıştırdı.

21.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:16Ukrayna'da 'koronavirüs' protestosu arbedeye dönüştü: 10 yaralı

'nın Çin'den 48'i Ukrayna vatandaşı olmak üzere 77 kişiyi tahliye etmesi ülkeyi karıştırdı. Gelen kişileri şehirlerinde istemeyen Ukraynalıların düzenlediği protestolarda 9'u polis 10 kişi yaralandı, 24 kişi ise gözaltına alındı.

Covid-19 (koronavirüs) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 48'i Ukraynalı olmak üzere 77 kişiyi taşıyan uçak dün Ukrayna'nın Harkov kentine iniş yaptı. Ukraynalılar, Çin'den gelen kişileri virüs taşıma ihtimaline karşı şehirlerinde istemediklerini belirterek protesto düzenledi. Karantina altına alınacak kişilerin otobüslerle taşınacağı güzergahta polis önlem aldı alncak öfkeli göstericiler Çin'den gelenleri taşıyan bu otobüsleri taş yağmuruna tuttu.

9 POLİS YARALANDI

bu eylemcilere ve hastane önünde barikat kuran göstericilere müdahale etti.

Yerel medya, yaşanan arbedelerde 9'u polis 10 kişinin yaralandığını ve 24 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Yaşanan arbede anlarından görüntüler

-Lastiklerin yanması

-Kargaşadan görüntüler

-Polislerin ve eylemcilerin görüntüleri

//// Dün servis edilen görüntüler



Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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