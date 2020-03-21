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Ukrayna'da koronavirüslü vaka sayısı 41'e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Ukrayna'da da yayılmaya devam ediyor.

21.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:42
Ukrayna'da koronavirüslü vaka sayısı 41'e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Ukrayna 'da da yayılmaya devam ediyor. Ülkede 3 hasta hayatını kaybederken, vaka sayısı 41'e yükseldi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüse yakalanan kişilerin sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı. Ukrayna'da şu ana kadar Çernovtsi'de 25, Jitomir 'de 2, Kiev 'de 6, Mariupol'de 1, Dnipro'da 2, İvano-Frankivsk'te 2, Lviv'de 1, Harkiv'de 1, Ternopil'de 1 vaka tespit edildi.

İLK HASTA TABURCU OLDU

Ukrayna'da ilk vaka 3 Mart tarihinde Çernovtsi kentinde, İtalya'dan dönen 39 yaşındaki bir erkek hastada tespit edilmişti. Halka seslenen Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna'da koronavirüsten iyileşen ilk kişi, hastaneden taburcu edildi. Kendisini ve tüm ülkemizi kutluyorum" dedi.

4 İLDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Ukrayna'nın Çernovtsi, Kiev, Jitomir ve Dnipropetrovsk illerinde koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi. Virüsün en fazla yayıldığı Çernovtsi ilinde, 14 yaşın altındaki çocukların, ebeveynleri olmadan sokağa çıkmaları yasaklandı. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko, virüsün yayılmasının önüne geçilememesi halinde ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilebileceğini açıkladı.

'AVRUPA'DA EN AZ TEST YAPILAN ÜLKE'

Resmi verilere göre Avrupa'da en az koronavirüs vakası kaydedilen ülkelerden biri olan Ukrayna, istatistiksel veriler sunan 'Our World in Data' isimli kuruluşun verilerine göre ise Avrupa'da en az Covid-19 testi yapılan ülkelerin de başında geliyor.

Ukrayna genelinde 3 Nisan tarihine kadar karantina ilan edilmişti. Bu sürenin uzatılabileceği açıklanmıştı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Ukrayna, Jitomir, Kiev, Dünya

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