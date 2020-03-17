Ukrayna'da koronavirüsten ikinci ölüm
Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye, vaka sayısı ise 14'e yükseldi.
17.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:20
Ukrayna 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye, vaka sayısı ise 14'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Çernivtsi şehrinde virüs nedeniyle 33 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülkedeki toplam vaka sayısının da 7'den 14'e yükseldiği belirtildi.
Ukrayna'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 13 Mart'ta yaşanmıştı.
Salgın nedeniyle bir süre önce sınırlarını yabancı ülke vatandaşlarına kapatan Ukrayna'da bugün tüm tren istasyonlarının kapatılmasına karar verilmişti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Çernivtsi şehrinde virüs nedeniyle 33 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülkedeki toplam vaka sayısının da 7'den 14'e yükseldiği belirtildi.
Ukrayna'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 13 Mart'ta yaşanmıştı.
Salgın nedeniyle bir süre önce sınırlarını yabancı ülke vatandaşlarına kapatan Ukrayna'da bugün tüm tren istasyonlarının kapatılmasına karar verilmişti.
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Kaynak: AA
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