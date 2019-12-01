Ukrayna'da kötü muamele: Bayrağımıza ve devletimize hakaret edildi

Ukrayna'daki Odessa Havalimanı'nda bir grup Türk vatandaşı, evraklarında bir eksiklik olmamasına rağmen ülkeye alınmadı. Türk vatandaşlar, sınırda görevli polis memurlarının kötü muamelesine maruz kaldıklarını belirterek, "Biz kaçak göçek insanlar değiliz. Tamamen keyfi olarak içeri alınmıyoruz." dedi.

"TAMAMEN KEYFİ OLARAK İÇERİ ALINMIYORUZ"

Havalimanında görüntü çeken ve açıklama yapan bir Türk vatandaş, "Yaklaşık on gün önce geldiğimiz Ukrayna'da bize çok kötü davrandılar. Evraklarımızda bir eksiklik yok. Ülkeye alınmama sebebini sorduğumuzda bize düzgün bir açıklama bile yapılmıyor. Sınırda görevli polis memurları, bize bugün ülkeye alınmadıysanız yarın alınırsınız şeklinde sözler sarf edip, alay ediyor. Biz kaçak göçek insanlar değiliz. Tamamen keyfi olarak içeri alınmıyoruz. 10 euro'dan 20 euro'dan bir şişe suyu satıyorlar paramız kalmadı ekmek su bile vermiyorlar. Beni günlerce tuttuktan sonra geri gönderdiler ama hala orada vatandaşlarımız kaldı. İçlerinde kanser hastası olan var.

"BAYRAĞIMIZA VE DEVLETİMİZE HAKARET EDİLDİ"

En çok zorumuza giden de bizlere, bayrağımıza ve devletimize hakaret edilmesi. Biz ülkemize ve devletimize hakaret etmelerini gerektirecek bir şey yapmadık. Ne için ülkeye alınmadığımızı açıklayamıyorlar bile. Hakarete uğradığımızı, suçsuz olduğumuzu Odessa'daki konsolosluğa ilettik geldiler. Ama onlar da bir şey yapamadı. Ukraynalılar bizim ülkemize geldiğinde biz onlara böyle davranmıyoruz. Biz misafirperver bir milletiz. Sesimizi Dışişleri Bakanlığımıza duyurmak istiyoruz. Allah rızası için bu insanların mağduriyetini giderin" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Ahmet Yağmur Güldere, Türk vatandaşlarının sınırlarda yaşadığı sorunlar sebebiyle Ukrayna Devlet Sınır Servisi Başkanı Sergey Deyneko ile görüşmüştü.