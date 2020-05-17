Ukrayna'da normalleşme başladı, gece kulüpleri doldu taştı

Ukrayna'da normalleşme başladı, gece kulüpleri doldu taştıSonat KEREMKIEV, (DHA) ? Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından, bazı gece kulüpleri de kapılarını açtı.

17.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:42
Ukrayna'da normalleşme başladı, gece kulüpleri doldu taştı
Sonat KEREMKIEV, (DHA) ? Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından, bazı gece kulüpleri de kapılarını açtı. Eğlence mekanlarına giden vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması, tepkiye neden oldu.
Başkent Kiev'de koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından faaliyete başlayan bazı ünlü gece kulüplerinde, salgın tedbirlerinin çoğuna uyulmadığı dikkat çekti. Televizyon kanallarında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dinyeper Nehri'nin kıyısındaki ünlü bir gece kulübünde sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü. Tüm masaların dolu olduğu, yalnızca işletme çalışanlarının tıbbi maske taktıkları, ziyaretçilerin dans pistinde ve masalarda birbirlerine çok yakın mesafede eğlendikleri dikkat çekti.
NORMALLEŞME KURALLARI
Ukrayna'da koronavirüs kısıtlamalarının hafifletildiği 11 Mayıs tarihinin ardından, kafe ve restoranların yalnızca açık havada ve masalar arasında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde hizmet vermeleri gerekiyor. Bir masanın başında en fazla 4 kişinin oturmasına izin veriliyor. Faaliyet göstermesine izin verilen işletmeler arasında gece kulüpleri ise bulunmuyor.
UKRAYNA'DA SON DURUM
Ukrayna'da 17 Mayıs itibarıyla tespit edilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 18 bin 291'e yükselirken, 514 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar 5 bin 116 hastanın iyileştiği açıklandı. Ukrayna’da normalleşme başladı, gece kulüpleri doldu taştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ukrayna, Kiev, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
FETÖ firarisi Hakan’dan Galatasaray’a ’UEFA Kupası’ tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken ’Sen daha ölmedin mi?’ demiş Haber
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı Haber
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Haberler››Güncel››Ukrayna'da normalleşme başladı, gece kulüpleri doldu taştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:01: 91 yılın sıcaklık rekoru kırıldı - Haber 15:00: 19 Tuzlalı genç, zemine yapılan en büyük resimle rekora hazırlanıyor - Haber 15:00: Kızılay'dan bayram yardımı - Haber 14:59: Otomobille çocuğa çarptılar tepki gösterenlere silah çekip 1 kişiyi vurdular - Haber 14:58: MERSİN-Çoban köpeğinin kırılan ayağına platin takıldı - Haber 14:39: FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım - Spor 13:47: İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı - Haber 13:00: Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu - Haber 08:24: Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı - Haberler 07:48: Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? - Haberler