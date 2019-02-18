Ukrayna'da Öldürülen Tır Şoförünün Cenazesi Defnedildi - Bolu

Ukrayna
'da mola verdiği tır parkında öldürülen tır şoförü Fahrettin Altundağ, son yolculuğa uğurlandı.
Ukrayna ve Türkiye
arasında taşımacılık yapan lojistik şirketinde tır şoförü olarak çalışan ve önceki gün Vinnitsa'daki tır parkında mola verdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Fahrettin Altundağ'ın cenazesi, Bolu
'nun Yeniçağa ilçesine getirildi.
Altundağ'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yukarı Kuldan Köyü Camisi'nde kılınan namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Fahrettin Altundağ'ın yeğeni Üstün Altundağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcasının nakliye işinde çalıştığını ve yurt dışına çıktığını söyledi.
Amcasının mola verdiği tır parkında öldürüldüğünü aktaran Altundağ, "Otopsi raporlarına göre kafasına vurulmuş ve vücudunda 22 bıçak darbesi bulunuyor. Amcamı soymaya kalkmışlar." diye konuştu.
Bir kadının cinayet şüphelisi olarak gösterildiğini dile getiren Altundağ, "23 yaşındaki bir kadının tek başına bu işi yapabileceğine ihtimal vermiyoruz." dedi.
Bolu,Ukrayna
Kaynak: AA