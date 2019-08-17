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Ukrayna'da otelde yangın 8 ölü, 10 yaralı

17.08.2019 10:19 Ukrayna'da otelde yangın 8 ölü, 10 yaralı


Dünya

Kaynak: DHA

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