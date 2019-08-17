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Ukrayna'da otelde yangın: 9 ölü

Ukrayna'nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi.

17.08.2019 16:37 Ukrayna'da otelde yangın: 9 ölü
Ukrayna'nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi.
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Odessa'da bulunan "Tokio Star" otelinde çıkan yangında 9 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, yangının çıktığı sırada otelde yaklaşık 200 kişinin bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, olayı yakından takip ettiğinin altını çizerek, "Bu, savaş esnasında olmadı. Yangına, iş güvenliği kurallarının ihlali neden oldu." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Güncel

Kaynak: AA

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