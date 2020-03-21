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Ukrayna'da Rusya yanlısı muhalifler sınırları kapattı

Ukrayna'da yaşanan iç savaşta Rusya yanlısı muhalifler Ukrayna sınırlarını korona virüs nedeniyle kapattıklarını duyururken Ukrayna askerleri ile yaşanan çatışmada ise 2 kişinin öldüğü açıkladı.

21.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:12
Ukrayna'da Rusya yanlısı muhalifler sınırları kapattı
Ukrayna 'da yaşanan iç savaşta Rusya yanlısı muhalifler Ukrayna sınırlarını korona virüs nedeniyle kapattıklarını duyururken Ukrayna askerleri ile yaşanan çatışmada ise 2 kişinin öldüğü açıkladı.

Ukrayna'da 2014 yılından beri devam eden iç savaş ülke genelindeki korona virüs vakalarının artışına rağmen devam ediyor. Ateşkes kararına rağmen çatışmaya devam eden taraflar son olarak yine çatışmaya girdi. Rusya yanlısı Donbas tarafı dün Ukrayna askerlerinin topçu atışları nedeniyle 2 kişinin öldüğünü 4 kişinin yaralandığını açıkladı. 1 Ocak 2020'den beri ise yaşanan savaşta 11 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada ateşkesin 139 kez ihlal edildiği ifade edilirken 2014'ten beri yaşanan iç savaştan dolayı 81'i çocuk olmak üzere 4 bin 906 kişinin saldırılarda öldüğü bilgisi geçildi.

Ayrılıkçılar sınırları kapattı

Sınırda yaşanan gerilimin artması ve Ukrayna'da korona virüs vakalarının 40'ı geçmesi üzerine Rusya yanlısı Donbas yönetimi tarafından yeni bir karar açıklandı. Ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti tarafından yapılan açıklamada Ukrayna genelinde artan korona virüs vakaları nedeniyle Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı militanların kurduğu sivil geçiş sınırlarının tümünün kapatıldığı duyuruldu. Ayrıca ayrılıkçılar Donbas bölgesi dışında bulunan herkesin kendi topraklarına geri dönmesini ve ev karantinasına girmesi çağrısında bulundu. - KİEV

Kaynak: İHA

Etiketler : Ukrayna, Rusya, Güncel

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