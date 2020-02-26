Haberler » Dünya » Ukrayna'da sağlık reformunu protesto eden adam, cumhurbaşkanlığı önünde kendini ateşe verdi - Haberler

Ukrayna'da sağlık reformunu protesto eden adam, cumhurbaşkanlığı önünde kendini ateşe verdi

Ukrayna'da sağlık reformunu protesto eden bir adam, cumhurbaşkanlığı ofisi önünde kendini ateşe verdi. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

26.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:56

'nın başkenti 'de sağlık reformunu protesto etmek isteyenler bugün Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde bir araya geldi. Eylemciler sloganlar attığı sırada kalabalığın arasından sıyrılan bir adam, üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Çevredekilerin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine verilirken, adının Alexander Leonidovich olduğu öğrenilen adam hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Sumy şehrinde yaşayan Leonidovich'in reforma nedeniyle yerel yönetimle yaşadığı sorunları duyurmak için böyle bir yolu seçtiği öne sürüldü. Leonidovich'in tedavisinin sürdüğü belirtilirken, son durumuna ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna'da sağlık reformunu protesto eden adam, cumhurbaşkanlığı önünde kendini ateşe verdi

Ukrayna, Kiev, Dünya, Güncel


Dünya

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 18:48:22