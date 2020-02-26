Ukrayna'da sağlık reformunu protesto eden adam, cumhurbaşkanlığı önünde kendini ateşe verdi

Ukrayna 'nın başkenti Kiev 'de sağlık reformunu protesto etmek isteyenler bugün Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde bir araya geldi. Eylemciler sloganlar attığı sırada kalabalığın arasından sıyrılan bir adam, üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Çevredekilerin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine haber verilirken, adının Alexander Leonidovich olduğu öğrenilen adam hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Sumy şehrinde yaşayan Leonidovich'in reforma nedeniyle yerel yönetimle yaşadığı sorunları duyurmak için böyle bir yolu seçtiği öne sürüldü. Leonidovich'in tedavisinin sürdüğü belirtilirken, son durumuna ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.