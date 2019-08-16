Haberler» Dünya» Haber

Ukrayna'da şehir meclisinde 'abluka' krizi

Ukrayna'da şehir meclisinde bir meclis üyesi, Petro Poroşenko Bloğu ve Muhalefet Bloğu üyelerini yeni yönetimi seçmek için anlaşma yapmakla suçladı.

16.08.2019 15:47 Ukrayna'da şehir meclisinde 'abluka' krizi
Ukrayna'da şehir meclisinde bir meclis üyesi, Petro Poroşenko Bloğu ve Muhalefet Bloğu üyelerini yeni yönetimi seçmek için anlaşma yapmakla suçladı. Meclis üyesi ardından kürsüyü abluka altına alma çağrısı yapınca ortalık karıştı.
Ukrayna'da, Odessa Şehir Meclisi'nde, Vitaliy Sviçinskiy isimli meclis üyesi, Petro Poroşenko Bloğu ve Muhalefet Bloğu üyelerini, yeni yönetimi seçmek için kendi aralarında anlaşmaya varmakla suçladı. Vitaliy, ardından kürsüyü abluka altına alma çağrısı yapınca ortalık karıştı. Görüntülerde, meclis üyelerinin birbirlerini ittikleri ve birbirlerinin boğazlarına sarıldıkları; meclis üyelerinden birinin gömleğinin ise yırtıldığı görüldü. Daha sonra kürsüyü ablukaya alan meclis üyelerinden birine arkadan yaklaşan diğer meclis üyesi, boğazına kollarını sararak yere düşürdü.
Yaşanan kargaşa, polislerin devreye girmesi ile son bulurken; meclis başkanı oturumu ileri bir tarihe erteledi.


Petro Poroşenko, Ukrayna, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
17:15   Rashida Tlaib, İsrail ziyareti konusunda karar değiştirdi
17:13   Çavuşoğlu, Sudan'da
17:08   Ünlü yarışçı ve ailesinin bulunduğu uçak iniş sonrası alev aldı-EK GÖRÜNTÜ
17:03   Video | Rölyef sanatçısı, 17 Ağustos'u tablosuna işleyerek deprem gerçeğine dikkat çekiyor
16:56   ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
16:47   4 başlıkta OYAK-British Steel anlaşması
16:45   ABD'li doktor: Epstein'ın ölümünde 'cinayet ihtimali' yüksek