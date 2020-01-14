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Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü. Olayda 6 kişi yaralandı.

14.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:00Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı

'nın başkenti 'de sıcak su borusu patlarken, asfalt da çöktü. En az 6 kişinin sıcak suyun patlaması sonucu yaralandığı öğrenildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de akşam saatlerinde ünlü alışveriş merkezi Ocean Plaza'nın bulunduğu caddede sıcak su borusu patladı. Patlamanın ardından asfalt çöktü. Sıcak su borusunun patlaması ve asfaltın çökmesi sonucu, alışveriş merkezinin zemin katını su bastı.

6 KİŞİ YARALANDI

Metro alt geçidinin bulunduğu noktada meydana gelen çökme nedeniyle, en az 6 kişi sıcak su nedeniyle yaralanırken, 1 yolcu minibüsünün de çöken asfalta sıkıştığı belirtildi.

Öte yandan daha önce de Saksaganskogo Caddesi üzerindeki asfalt çökerken patlayan sıcak su borusu nedeniyle yaralananlar oldu. Caddenin bir kısmı da trafiğe kapatılmıştı.


Ukrayna, Kiev, Güncel

Kaynak: İHA

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