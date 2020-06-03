Ukrayna'da silahlı kavga: 2 yaralı

Ukrayna'da silahlı kavga: 2 yaralıSonat Kerem, Kiev, (DHA) ? Ukrayna'nın Odesa kentindeki bir pazarda 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

03.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:54
Ukrayna'da silahlı kavga: 2 yaralı
Sonat Kerem, Kiev, (DHA) ? Ukrayna'nın Odesa kentindeki bir pazarda 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ukrayna'nın Odesa kentindeki bir pazarda 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre, Odesa kentindeki 7 Kilometre adlı pazarda bulunan bir kumaş mağazasına bugün kimliği belirsiz kişiler saldırıda bulundu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, yüzlerinde maske olan saldırganların içeridekilere yumruklarla saldırdıkları, ardından iki grup arasında kavga çıktığı, daha sonra saldırganların hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.
TRAVMATİK SİLAHLA ATEŞ ETTİLER
Ukrayna basınında yer alan haberlerde, olayda travmatik silahların kullanıldığı ve iki Suriye vatandaşının yaralandığı belirtildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Ukrayna’da silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ukrayna, kavga, Kiev, DHA, Güncel, Haber

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