Ukrayna'da tanıtımı yapılan baklavaya yoğun ilgi

YUNUS Emre Enstitüsü tarafından Ukrayna 'nın başkenti Kiev 'de düzenlenen etkinlikte Gaziantepli ustaların açtığı baklavalar, sokaklarda ikram edilerek tanıtıldı. İkram edilen baklavadan yiyen Ukraynalılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yunus Emre Enstitüsü'nce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği'nin (BAKTAD) desteğiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de baklavanın tanıtımı yapıldı. Etkinlikte Ukraynalılara önce baklavanın yapım aşaması gösterildi. Gaziantepli ustaların baklava yapımını ilgiyle izleyenlerden bazıları yufka açmayı deneyip öğrenmeye çalıştı. Ardından hazırlanan baklavalar, sokaklarda beğeniye sunuldu. Trafikte karşılarında ellerinde tepsi bulunan Gaziantepli ustaları gören Ukraynalılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tattıkları baklavayı beğenenlerden bazıları, ikinci ve üçüncü dilimi yedi.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, Türk baklavasının, tanıtımda yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Yiyeceklerin ülke tanıtımında önemli rol oynadığını kaydeden Yıldırım, "Güzel bir tanıtım oldu. Türk baklavasını burada çok güzel bir şekilde tanıttık. Binlerce dilim baklava getirdik ve yüksek bir katılım oldu. Yunus Emre Enstitüsü'nün organizasyonuna Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve BAKTAD olarak destek verdik. Artık Türk baklavası dünyada tanınan tatlımız. Geçtiğimiz dönem yapılan araştırmada Türkiye'ye gelen bütün turistler, baklava ve kebap tüketmişler. Yapılan ciroda baklava ve kebap en yüksek ciroyu elde etmiş. Artık yiyecekler ülke tanıtımında önemli konuma geldi. İnsanlar bir lezzeti tadabilmek için binlerce kilometre yol kat ediyorlar. Milli tatlımız olan baklavayı burada çalışma yapmak çok önemli. Bir dilim baklavayı alanlar ikinci ve üçüncüyü almaya meyil etti" dedi.

Ukraynalılar ise baklavayı çok beğendiklerini ve Türk kültürüne olan ilgilerinin artığını ifade etti.