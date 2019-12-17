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Ukrayna'da tarım arazilerinin satışını öngören yasa tasarısı protesto edildi

Ukrayna'da tarım arazilerinin satışını öngören yasa tasarısına karşı gösteri düzenlendi.

17.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:50Ukrayna'da tarım arazilerinin satışını öngören yasa tasarısı protesto edildi
'da tarım arazilerinin satışını öngören yasa tasarısına karşı gösteri düzenlendi.
Eski başbakanlardan Yuliya Timoşenko'nun partisi Anavatan ve bazı aktivistlerin başkent Kiev'de gerçekleştirdiği gösterilere yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı belirtildi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, parlamento binasının yakınlarında çadır kurmaya çalışan protestocular ile polis arasında arbede yaşandığı ve 2 polisin yaralandığı ifade edildi.
Ukrayna Parlamentosunda, geçen hafta, tarım arazilerinin satışıyla ilgili yasa tasarısının görüşüldüğü Tarım Komisyonu toplantısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekilleri ile aktivistler yumruk yumruğa kavga etmişti.
Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili İrina Vereşçuk, bir televizyon programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aktivistlerin yasa tasarısının geri çekilmesini istediğini söylemişti.
Ukrayna'da 2001'den beri tarım arazilerinin satışı yasak.

Ukrayna, Güncel

Kaynak: AA

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