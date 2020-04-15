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Ukrayna'da terör operasyonu! O anlar kamerada

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Rusya'dan aldıkları talimatlarla iddia ettiği ve Ukrayna'nın farklı şehirlerinde terör eylemleri düzenleyen bir şebekeye operasyon düzenlediğini duyurdu.

15.04.2020 17:17 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:17
Ukrayna'da terör operasyonu! O anlar kamerada

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Rusya 'dan aldıkları talimatlarla iddia ettiği ve Ukrayna'nın farklı şehirlerinde terör eylemleri düzenleyen bir şebekeye operasyon düzenlediğini duyurdu. SBU düzenlediği operasyon görünütüsünü kamuoyuyla paylaştı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Rusya talimatlı olduğu ileri sürdüğü bir şebekeye operasyon yapıldığını duyurdu. SBU'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın dördüncü büyük şehri olan Dnepro'da, Rusya'dan aldıkları talimatlarla terör eylemleri düzenlediği tespit edilen bir grup açığa çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.  Söz konusu açıklamada, 6 yıl önce Rusya'nın uluslararası hukuka aykrıı şekilde ilhak ettiği Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nda ikamet eden ve çok sayıda sabıkası olan Ariyets kod adlı kişi önderliğindeki grubun ülkenin güney ve doğusundaki şehirlerde terör eylemleri gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu şebekeye ait işyeri ve konutların hedef alınmasında kullanılacağı tespit edilen ağır silah,mühimmat ve  patlayıcının ele geçirildiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Ukrayna, Rusya, Güncel
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