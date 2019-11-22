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THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi

THY'nin İstanbul-Odessa seferini yapan uçağı inişten sonra pistten çıktı. Uçakta bulunan 134 yolcu ve uçuş ekibi hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edildi.

22.11.2019 00:39 | Son Güncelleme: 22.11.2019 01:01

Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir yolcu uçağı 'da pistten çıktı. Herhangi bir yaralının olmadığı belirtildi.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "TK 467 sefer sayılı İstanbul - Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir" denildi.

İKİNCİ DENEME SIRASINDA PİSTTEN ÇIKTI

THY uçağının Odessa Havalimanı'na inmeden önce pisti bir kez pas geçtiği ve ikinci deneme sırasında pistten çıktığı öğrenildi.

THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi

Türk Hava Yolları, Ukrayna, Güncel


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