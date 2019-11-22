THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi

Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir yolcu uçağı Ukrayna'da pistten çıktı. Herhangi bir yaralının olmadığı belirtildi.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "TK 467 sefer sayılı İstanbul - Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı'na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir" denildi.

İKİNCİ DENEME SIRASINDA PİSTTEN ÇIKTI

THY uçağının Odessa Havalimanı'na inmeden önce pisti bir kez pas geçtiği ve ikinci deneme sırasında pistten çıktığı öğrenildi.