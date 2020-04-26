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Ukrayna'da toz fırtınası

Ukrayna'nın Rivne kentini toz fırtınası vurdu.

26.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:34
Ukrayna'nın Rivne kentini toz fırtınası vurdu. Toz bulutunun bir sokağı kapladığı anlar amatör kameralarca kaydedilirken; uzmanlar söz konusu hava olayının iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.
Toz fırtınasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, toz bulutunun bir sokağı tamamen kapladığı görüldü. Yerel medyaya açıklama yapan uzmanlar, yaşanan sıra dışı hava olayının iklim değişikliğiyle alakalı olduğunu belirtti. Uzmanlar, kentte bu yıl kar yağışı ve yağmurun neredeyse hiç görülmemesi ve hava sıcaklıklarının anormal derecede artması nedeniyle bu durumun yaşandığını ifade etti. Ukrayna’da toz fırtınası

Kaynak: DHA

Etiketler: Ukrayna, Güncel , Haber
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