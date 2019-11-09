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Ukrayna'da traktörün motor sesinden korkan geyik kendini yola attı

Ukrayna'da bir kasabaya giren ve traktörün motor sesinden dolayı panikleyen bir geyik, istinat duvarı üzerinden yola atladı ve yere çakıldı.

09.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:20Ukrayna'da traktörün motor sesinden korkan geyik kendini yola attı

'da bir kasabaya giren  ve traktörün motor sesinden dolayı panikleyen bir geyik, istinat duvarı üzerinden yola atladı ve yere çakıldı. Geyik daha sonra çevredekilerin yardımıyla ormana doğru yönlendirildi. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, bölgesinde yer alan Sokal kasabasında meydana geldi. Bir geyik kasabadaki bir evin bahçesine girdi. Bir traktörün kendisine yaklaşmasıyla motor sesinden korkan geyik, istinat duvarı üzerinden yola atladı. Panikle atlayan yola atlayan geyik yere çakılmasına rağmen, ayağa kalkarak yolun karşısında evlerin bulunduğu yöne doğru koşmaya başladı. Ancak geyik, panikle koştuğu yönde de bir evin bahçe kapısına çarparak, tekrar yere düştü.

Geyiğin, çevredekilerin yardımıyla ormana doğru yönlendirildiği ve olayda ciddi yara olmadığı açıklandı. O anlar ise bir görgü tanığı tarafından kayda alındı.

Görüntü Dökümü

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-Bir evin bahçesine giren geyik

-Yaklaşan traktörün sesi ve geyiğin paniklemesi

-Geyiğin panikle istinat duvarı üzerinden yola atlaması

-Geyiğin yere çakılması

-Geyiğin ayağa kalkıp, panikle koşmaya devam etmesi

-Panikle koşan geyiğin bir evin bahçe kapısına çarpıp, yere düşmesi



Ukrayna, Lviv, Güncel

Kaynak: DHA

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