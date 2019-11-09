Haberler » Güncel » Ukrayna'da traktörün motor sesinden korkan geyik kendini yola attı - Haber

Ukrayna'da traktörün motor sesinden korkan geyik kendini yola attı

Ukrayna'da bir kasabaya giren ve traktörün motor sesinden dolayı panikleyen bir geyik, istinat duvarı üzerinden yola atladı ve yere çakıldı.

09.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:35
'da bir kasabaya giren ve traktörün motor sesinden dolayı panikleyen bir geyik, istinat duvarı üzerinden yola atladı ve yere çakıldı. Geyik daha sonra çevredekilerin yardımıyla ormana doğru yönlendirildi. O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Olay, bölgesinde yer alan Sokal kasabasında meydana geldi. Bir geyik kasabadaki bir evin bahçesine girdi. Bir traktörün kendisine yaklaşmasıyla motor sesinden korkan geyik, istinat duvarı üzerinden yola atladı. Panikle atlayan yola atlayan geyik yere çakılmasına rağmen, ayağa kalkarak yolun karşısında evlerin bulunduğu yöne doğru koşmaya başladı. Ancak geyik, panikle koştuğu yönde de bir evin bahçe kapısına çarparak, tekrar yere düştü.
Geyiğin, çevredekilerin yardımıyla ormana doğru yönlendirildiği ve olayda ciddi yara olmadığı açıklandı. O anlar ise bir görgü tanığı tarafından kayda alındı.
Ukrayna'da traktörün motor sesinden korkan geyik kendini yola attı

Ukrayna, Lviv, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:53 Çorum İl Sağlık Müdürlüğü organ bağışına dikkat çekti
14:54 Kaçak kazıya suç üstü
14:57 AK Parti'nin "Kasım Ayı Genişletilmiş Danışma Toplantısı" yapıldı
14:57 İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:52 Irak Başbakanı Abdülmehdi: "Sosyal medya şiddet ve nefret için kullanılıyor"
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
13:32 İmamoğlu, hakkında yazılan kitabı eleştiren Kaftancıoğlu'na sitem etti: Yorumlamasını doğru bulmuyorum
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 14:58:45