Ukrayna'da türk babalardan, başkanlık binası önünde protesto

Ukraynalı eşlerinin ülkelerine götürdüğü çocuklarını görebilmek için hukuk mücadelesini sürdüren Aytaç Atasoy ve İsmail Yüce, Ukrayna Devlet Başkanlığı binasının önünde protesto eylemine başladı.Kendilerine gösterilmeyen 5 yaşındaki kızları Amira Doğa ve Lorin'e ulaşabilmek için Ukrayna'da hak arayışlarına devam eden Aytaç Atasoy (37) ve İsmail Yüce (38), DHA'ya açıklamalarda bulundu.Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanlığı binası önünde protesto eylemine başlayan acılı babalar, 'Kızım için adalet istiyorum', 'Ukrayna, kızımı geri ver' yazılı pankartlar açarak yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor.İsmail Yüce ve Ganna Yüce (35), 2011 yılında Antalya'da evlendi. Çiftin, Lorin ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Türk vatandaşı olan Ganna Yüce, üç yıl önce ailesini ziyaret etmek istediğini söyleyerek Ukrayna'ya gitti ve bir daha geri dönmedi.'ZELENSKİY'E SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ'Sarı bülten ile aranan kızını görebilmek için çırpınan İsmail Yüce, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kızımın, kendi vatanına iade edilmesi için 2 yıldan fazladır hukuk mücadelesi vermekteyim" dedi.Kızı sarı bültenle aranmakta olduğu halde çocuk icra kurumlarına, polis merkezlerine, savcılıklara verdiği dilekçelerin yerine ulaşmadığını belirten Yüce, "Kimse işini yapmıyor. Ukrayna'da büyük bir hukuksuzluk var. Biz bunu protesto etmek için, Sayın Başkan Zelenskiy'e sesimizi duyurmak için birkaç gündür buradayız. Ülkesindeki hukuksuzluğu görmesini istiyoruz. Çocuklarımızın derhal ülkemize iade edilmelerini talep ediyoruz" diye konuştu."GEREKİRSE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN KENDİMİZİ YAKACAĞIZ"Amaçlarının, Ukrayna'yı rencide etmek olmadığını, hak arayışlarını sürdüreceklerini söyleyen acılı baba, "Çocuklarımızın ülkemize iade edilmesi için protestomuza, eylemlerimize devam edeceğiz. Gerekirse, burada üzerimize benzin döküp çocuklarımız için kendimizi yakacağız" dedi.2016 yılında eşi Olena Nehoda (33) ile birlikte Ukrayna'ya gelen kızı Amira'nın, Ukrayna Yargıtay'ının kararı olmasına rağmen kendine gösterilmediğini belirten Aytaç Atasoy ise "Büyük bir hukuksuzluk söz konusu olduğu halde, kızımı maalesef ülkesine iade etmeyi reddettiler. Ukrayna Yüksek Mahkemesi, 'Amira Doğa Atasoy, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, acilen ülkesine iade edilmesi gereklidir' diye karar aldı" diyerek yargı sürecini anlattı."KIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"Bu kararın ardından icra memurlarının anne Olena Nehoda'nın evine baskın yaptığını belirten Atasoy, "Fakat Olena, maalesef kızımızı iade etmek yerine, yaptığı yanlış üzerine tekrar yanlış yaparak, kızımızı bulunduğu adresten de kaçırdı. Şu an kızım Amira Atasoy Ukrayna'da aranıyor. Fakat polis ve emniyet müdürleri maalesef görevini yerine getirmiyor. Kızım nerede bilmiyorum, hayati tehlikesi olduğundan endişe ediyorum. Artık çaresiz kaldığım için Ukrayna başkanlık binası önünde protesto eylemime başlamış bulunmaktayım" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RİCA EDİYORUM"

Amira Doğa Atasoy'un babaannesi Songül Atasoy ise "3 yıl önce gelinim 'Tatile gidiyorum' diye torunumu Ukrayna'ya getirdi. O günden beri, oğlum amansız bir hukuk mücadelesi veriyor. Ukrayna, Yargıtay kararı olmasına rağmen, Türk vatandaşı olan torunumu ülkesine iade etmiyor. Kendi vatandaşını koruyor, çifte standart uyguluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, yalnızca benim oğlum değil, burada aynı durumda olan yüzlerce çocuğumuz için bu sorunla ilgilenmesini rica ediyorum" diye konuştu.

İsmail Yüce'nin, kızının iade etmesi talebiyle açtığı davanın dördüncü duruşması, 20 Eylül Cuma günü Kiev'de görülecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ukrayna Devlet Başkanlığı binası

Protestodan görüntüler

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Yüce'nin açıklamaları

Aytaç Atasoy'un açıklamaları

Songül Atasoy'un açıklamaları