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Ukrayna'da Türk Kültür Günleri etkinlikleri devam ediyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türk Kültür Günleri kapsamında "Dünyanın Renkleri - Türkiye" resim sergisi açıldı.

29.10.2019 10:20Ukrayna'da Türk Kültür Günleri etkinlikleri devam ediyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türk Kültür Günleri kapsamında "Dünyanın Renkleri - Türkiye" resim sergisi açıldı.
Kiev'de Türk Kültür Günleri kapsamında düzenlenen bir yarışma sonucunda dereceye giren eserler, Yunus Emre Enstitüsünde sanatseverlerle buluştu. Ukrayna sivil toplum kuruluşu Barvy Zhittya tarafından düzenlenen Barvy Svitu (Hayatın Renkleri) resim yarışmasında dereceye giren eserler sergilenmeye başlandı. Ukraynalı ressamların ağırlıklı olarak Muğla'nın Dalaman bölgesini konu alan eserlerinden oluşan sergide, Ukraynalı ziyaretçilere ebru sanatı da tanıtıldı. Sergiye sanatseverlerin yanı sıra ressamlar da katıldı. Serginin ardından Türk Kahvesi etkinliği kapsamında misafirlere ikramlarda bulunuldu.
Açılışta konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, "Bugün burada toplanan herkese çok teşekkür ederim. Bu sergiyle Türkiye'nin dilini ve renklerini Ukraynalı dostlarımıza tanıtmaya çalıştık. Yarışmada dereceye giren resimleri sizlerle burada paylaşıyoruz. Sembolik bir yarışma olduğu için bazı resimlere ödüller veriliyor. Ancak buradaki resimlerin her biri bizim kalbimizde ayrı bir yere sahip. En güzeli hangisi diye bir şey yok hepsi birbirinden güzel" ifadelerini kullandı.
Resim sergisinden sonra Yunus Emre Enstitüsünde bulunan salonda misafirlere ikramlarda bulunuldu.
(İHA)

Ukrayna, Kiev, Güncel

Kaynak: İHA

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