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Ukrayna'da türk şirketinden rüzgar enerjisi yatırımı

Türk şirketlerinin Ukrayna'da alternatif enerji alanındaki yatırımları sürüyor.

22.09.2019 12:19Ukrayna'da türk şirketinden rüzgar enerjisi yatırımı
Türk şirketlerinin Ukrayna'da alternatif enerji alanındaki yatırımları sürüyor. Güriş Holding tarafından inşa edilen, Ukrayna'nın Odesa ilinin en büyük rüzgar enerjisi santrali faaliyete girdi.
Ukrayna'nın Odesa iline bağlı Ovidiopol şehrinde, Güriş Holding ve ABD'li General Electric şirketi ortaklığında inşa edilen 'Ovid Wind' adlı rüzgar enerjisi santralinin resmi açılışı, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ve Ukrayna Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Mihaylo Titarçuk'un katılımıyla yapıldı.
32,4 MW gücündeki santralin yatırım maliyeti 55 milyon Euro olarak açıklandı. Santralin, yılda toplam 118 milyon kWs elektrik üreteceği, 32 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacağı belirtildi.



Ukrayna, Dünya

Kaynak: DHA

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