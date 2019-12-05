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Ukrayna'da Türk TIR şoförleri ile polis arasında arbede

Ukrayna'ya yük taşıyan bazı Türk TIR şoförleri ile ülkenin polisleri arasında arbede yaşandı.

05.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:58Ukrayna'da Türk TIR şoförleri ile polis arasında arbede

'ya yük taşıyan bazı Türk TIR şoförleri ile ülkenin polisleri arasında arbede yaşandı.

İki Türk TIR şoförü, Ukrayna'nın Odesa ile Kiev kentleri arasında yolda seyir halinde oldukları sırada Ukrayna polisinin araçlarını durdurarak evrak kontrolü yapmak istediğini, herhangi bir ihlalde bulunmamalarına rağmen evraklarının polis tarafından kendilerine geri verilmediğini öne sürerek yaşanan o anları kaydetti.

Cep telefonu görüntülerinde, Ukraynalı polislerin Türk TIR şoförlerini araçtan indirmeye çalıştığı, şoförlerin karşı koyması üzerine polislerin silah doğrulttuğu, şoförlerin de bağırarak tepki gösterdikleri görülüyor.

Elinde levye olan bir vatandaşın Ukrayna polisiyle tartıştığı, bir başka şoförün ise "Niye silah çekiyorsun, sen erkek misin? Hadi sık" diyerek polise tepki gösterdiği de görüntülere yansıyor.

"SÜREKLİ BU DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Evraklarını geri almak istedikleri sırada polisin kendilerini darp etmeye kalkıştığını iddia eden Türk TIR şoförleri, "Ukrayna ya da başka ülkelerin plakalarını taşıyan araçları durdurmuyorlar, bize eziyet ediyorlar. Hiçbir eksik evrakımız olmamasına rağmen sürekli bu durumla karşı karşıyayız" dedi.

KONSOLOSLUK: VATANDAŞLARIMIZ SAKİN OLMALI

DHA'nın görüştüğü Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Konsolosluk yetkilileri ise, polisle tartışan Türk vatandaşları hakkında Ukrayna güvenlik güçleri tarafından herhangi bir yasal işlem yapılmadığını belirtti. Vatandaşlara bu gibi durumlarda sakin hareket etmeleri tavsiyesinde bulunan yetkililer, "Bu konuda müdahale etme şansımız yoktu. Vatandaşlarımızın şikayetlerini bize yazılı olarak iletmeleri halinde, Ukrayna makamlarına gerekli başvurularda bulunabiliriz" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ukrayna polisinin Türk şoförü araçtan indirmeye çalışması

-Yaşanan arbede

-Polislerin silah doğrultması ve şoförlerin tepkisi



Ukrayna, Güncel

Kaynak: DHA

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