Haberler » Güncel » Ukrayna'da, türk vatandaşına otomobil çarpma anı kamerada - Haber

Ukrayna'da, türk vatandaşına otomobil çarpma anı kamerada

Ukrayna'da, Türk vatandaşına otomobil çarpma anı kameradaSonat Kerem, Kiev, (DHA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, bir Türk vatandaşına yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı.

25.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:54
'da, Türk vatandaşına otomobil çarpma anı kamerada
Sonat Kerem, Kiev, (DHA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, bir Türk vatandaşına yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Kazana anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Kiev'e bağlı Borispol ilçesinde bir Türk vatandaşına yaya geçidinde, karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobil çarptı.Hafif yaralanan Türk vatandaşının tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ukrayna'da, türk vatandaşına otomobil çarpma anı kamerada

Ukrayna, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 18:07:37