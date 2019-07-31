Haberler» Dünya» Haber

Ukrayna'da tütün kaçakçılarına operasyon kamerada

Ukrayna'dan Macaristan'a tütün kaçakçıları, Ukrayna Sınır Muhafızları (SBGS) tarafından yakalandı.

31.07.2019 13:35 Ukrayna'da tütün kaçakçılarına operasyon kamerada
Ukrayna'dan Macaristan'a tütün kaçakçıları, Ukrayna Sınır Muhafızları (SBGS) tarafından yakalandı. O anlar, ekiplerin kameralarına yansıdı.

Zakarpatya bölgesinde meydana gelen olayda, polisin sınırın yakınlarında 2 minibüs fark ettiği ve takibe aldığı bildirildi. Polisin kendilerini takip ettiğini anlayan kaçakçılar, kaçmaya başladı.

Polisin lastiklerine ateş ederek durdurdukları minibüslerden, 104 kutu tütün çıktı. Bu tütünleri Macaristan'a kaçak yollardan sokmaya çalışan kaçakçılar, polis tarafından gözaltına alındı. Polis, tütün kutularına el koydu.



Macaristan, Ukrayna, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
14:35   Polis, yanan eve girerek yaşlı kadını kurtardı
14:06   Fed'in faizleri düşüreceği beklentisi petrol fiyatlarını yükseltiyor
13:36   Anayasa Mahkemesi: Hapisteki eşlerin yüz yüze ve telefonla görüştürülmemesi hak ihlali
13:35   Ukrayna'da tütün kaçakçılarına operasyon kamerada
13:21   İtalya İçişleri Bakanı: Ülkemde milyonlarca vatandaşım iş ararken mülteci sayısını kontrol etmeliyim
13:06   Ticaret savaşının baş aktörleri Çin ve ABD, Trump'ın sert mesajları gölgesinde masaya oturdu
12:52   Yunanistan Başbakanı: Hiçbir kışkırtma cevapsız kalmayacak