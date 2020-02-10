Ukrayna'da uçakta alkollü yolcuya meydan dayağı

Ukrayna 'nın Lviv kentinden, başkent Kiev 'e hareket etmek üzere kalkış için bekleyen SkyUp Havayolları'na ait yolcu uçağındaki alkollü bir yolcu, diğer yolcular tarafından darp edildi.

ARBEDE SIRASINDA DİŞİ KIRILDI

Yerel medya, alkollü adamın diğer yolcuları rahatsız ettiği için uçaktan indirilmek istendiğini; uçaktan inmeyi reddeden alkollü adamın, diğer yolcular tarafından darp edildiğini duyurdu. Kimliği belirtilmeyen alkollü adamın arbede sırasında dişinin kırıldığı belirtilirken; güvenlik görevlileri tarafından uçaktan indirildiği bilgisi paylaşıldı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Kargaşa anları ise saniye saniye kameralarca kaydedildi.