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Ukrayna'da yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 Türk vatandaşı yakalandı

Ukrayna'nın Odessa kentinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 Türk vatandaşı yakalandı.

26.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:46 Ukrayna'da yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 Türk vatandaşı yakalandı
'nın Odessa kentinde yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 Türk vatandaşı yakalandı.

Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi tarafından yapılan açıklamada, sınırları yasa dışı yollarda geçmeye çalışan 3 Türk vatandaşının yakalandığı ifade edildi. Aldıkları istihbarat üzerine ülkenin liman kenti Odessa'daki sınırında arama yapan ekipler, Türk vatandaşlarını sınırları ihlal etmeye çalışırken yakaladı. Yakalanan 3 Türk vatandaşı hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtilirken, kendilerine yardım eden 1 Moldova vatandaşının da gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Türk vatandaşlarının sınırda yaşadıkları problemlerle ilgili Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi ile bir toplantı gerçekleştirmişti. - KİEV

Moldova, Ukrayna, Güncel

Kaynak: İHA

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