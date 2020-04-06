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- Ukrayna'daki Türk öğrenciler Türkiye'ye dönmek istiyor

- Ukrayna'daki Türk öğrenciler Türkiye'ye dönmek istiyor Ukrayna Odessa'da öğrenim gören yaklaşık 300 Türk öğrenci, Türkiye'ye dönmek istiyor.

06.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:30

- Ukrayna 'daki Türk öğrenciler Türkiye 'ye dönmek istiyor

ODESSA - Ukrayna Odessa'da öğrenim gören yaklaşık 300 Türk öğrenci, Türkiye'ye dönmek istiyor.

Korona virüs nedeniyle hayatlarından endişe duyan Türk öğrenciler, ülkelerine dönmek için devlet büyüklerinden yardım bekliyor. Türk öğrencilerden Zonguldaklı Ataberk Anamos yaptığı açıklamada, "Ben Ataberk Abanos Ukrayna Odessada öğrenciyim korona virüsü dolayısıyla ülkemize dönemiyorum. Benim gibi 300 kişiden de fazla öğrenciyiz hepimiz. Türkiye ye dönmek istiyoruz. Burada hastaneler çok kötü. Bu konuşmayı ben ve sayısını bilmediğim kadar çok fazla öğrenci adına yapıyorum.Türkiye devletimizden yardım bekliyoruz. Bizi buradan almalarını istiyoruz. Sıkıntı çekmeye başladık manevi ve maddi Türkiye devletinden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Diğer Türk öğrenciler de yaptıkları konuşmalarda, "Biz Ukrayna da Türk öğrencileriz. Korona Virüs (Covid-19) sebebi ile Ülkemize dönmeye çalışıyoruz, fakat çağrılarımız yanıtsız kalıyor. Bu durum da elimizden geleni yaptık fakat sesimizi duyuramadık. Ulaşmamız gereken bütün mecralara ve sosyal hesaplara ulaşmaya çalıştık. Burada gerek manevi gerekte maddi açıdan zor durumdayız, aynı zamanda ailelerimizin ve bizim psikolojik durumumuz etkilenmekte. Çok tedirgin durumdayız çünkü burada kendi ülkemizde olduğumuz gibi kendimizi güven de hissetmiyoruz. Derdimizi anlatmamız gerektiğinde kendimizi yeterli görmüyoruz ve sağlık açısından kendi ülkemizdeki kadar güvende değiliz. Burada haberleri olabildiğince takip etmeye çalışıyoruz fakat resmi sayıdan daha fazla hasta olabileceği şüphesi var ve bu durum bizi ve ailemizi daha da tedirgin ediyor. Çoğumuzun kardeşleri, anneleri, babaları uzakta olduğu için burada savunmasız durumdayız. Şuan itibari ile bir whatsapp grubu kurduk ve grupta 200+ kişi iletişim halindeyiz. Hepimizin tek temennisi bizi en kısa sürede bu zorlu durumdan kurtarmanız. Devlet büyüklerimizden ve bu hakkında yetkisi olabilecek herkesten yardım istiyoruz. Lütfen yardım çağrılarımıza duyarsız kalmayın. Şimdiden teşekkür ediyor sağlıklı kalmanız dileğiyle saygılarımı sunuyoruz" dediler.

- Ukrayna’daki Türk öğrenciler Türkiye’ye dönmek istiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Ukrayna, Türkiye, Güncel

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- Ukrayna'daki Türk öğrenciler Türkiye'ye dönmek istiyor
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