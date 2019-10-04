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İspanya'dan İstanbul'a giden kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü

İspanya'dan İstanbul'a gitmekte olan kargo uçağı, Ukrayna'da yakıt almak için inişe geçti ve havaalanına 1,5 kilometre uzakta düştü. 8 kişinin bulunduğu uçaktaki 5 kişi hayatını kaybetti.

04.10.2019 11:36

İspanya'nın Vigo şehrinden İstanbul'a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağı, Ukrayna'da Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. 8 kişinin bulunduğu uçakta 5 kişinin öldüğü belirtildi.

İNİŞE GEÇTİĞİ SIRADA BAĞLANTI KOPTU

Lviv Havalimanı basın servisi, Vigo'dan İstanbul'a gitmekte olan kargo uçağının yakıt ikmali için Lviv Havalimanı'na inişe geçtiği sırada yerel saatle 06.45'te telsiz bağlantısının koptuğunu duyurdu.

UKRAYNALI BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, AN-12 tipi kargo uçağının yakıtın bitmesi sebebiyle havalimanına acil iniş yaptığı sırada düştüğünü duyurdu. Uçağın enkazına ulaşıldığı ve düşüş sebebi araştırıldığı açıklandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, kazada uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Kaza yerinden görüntüler;

İspanya'dan İstanbul'a giden kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü

İspanya, Ukrayna, Lviv, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

YORUMLAR(6)
HAŞİNBOY:aSLINDA UÇAK PARÇALANMAMIŞ DEMEKKİ BİRAZ HAFİF İNMİŞ. ACABA NEDEN VEFAT ETTİLER ? BELKİ DE ÖNEMLİ KARGO TAŞIYORLARDI ÇALINDI ?
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ADINIZI YAZIN:Paranhue Gardas , ölüm insani kilavye basindada bulur, telaslanma baska insanlar icin sen :)
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PARANAHUE PARANAHUE PARANA:!!!!:Sen ne çeşit bi manyaksın dicem, Hoşuna gidecek. . O yüzden bişi demicem. .
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PARANAHUE PARANAHUE PARANA:Darısı, diğer uçakla yolculuk edenler; onlar ermiş muradlarına. Hazır mısınız ? 2X7, 2 peşpeşe
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HADİ YA:Yürüdügün yolda ölürsün insallah soysuz
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