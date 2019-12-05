Ukrayna'daki yangın sonrası 14 kişiye hala ulaşılamadı

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan ve bir öğrencinin hayatını kaybettiği yangın sonrası 14 kişinin hala kayıp olduğu açıklandı.

Çarşamba günü Odessa Üniversitesi'nin Ekonomi ve Sosyal Hizmet Fakülte binasında çıkan yangında 16 yaşındaki bir kız öğrenci hayatını kaybetmiş ve 27 kişi de yaralanmıştı. Yaralıların arasında yedi itfaiye görevlisinin de bulunduğu belirtilirken, beş kişinin sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi.Ukrayna Başkanı Volodmır Zelenskıy, itfaiye görevlilerinin bugün itibari ile yangını kontrol altına aldığını ve henüz ulaşılamayan 14 kişiyi aramaya devam ettiklerini söyledi. Zelenskıy, Facebook'tan yaptığı bir paylaşımda şunları yazdı: "Kaybolan 14 kişinin güvenli bir şekilde bulunmasını umuyoruz. Fakat kimseyi yanıltmak istemem, kayıplarımız olabilir."