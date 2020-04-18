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Ukrayna'dan 310 Türk vatandaşı Trabzon'a getirildi

Ukrayna'da bulunan 310 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

18.04.2020 05:16 | Son Güncelleme: 18.04.2020 05:32
Ukrayna'dan 310 Türk vatandaşı Trabzon'a getirildi
Ukrayna 'da bulunan 310 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye 'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Ukrayna'nın Kiev kentinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Trabzon Havalimanı'na indi.
Uçaktaki öğrenci ve işçilerin de bulunduğu 310 Türk vatandaşı, pasaport kontrolünün ardından sağlık taramasından geçirildi. Yolcular daha sonra havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere yerleştirildi.
Polis eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gülbahar Hatun Yurduna getirilen 130 yolcu, kendilerini karşılayan görevliler tarafından kayıt altına alınarak odalarına yerleştirildi.
Yurt dışından getirilenlerin, burada 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
Öte yandan, diğer yolculardan 150'sinin Yomra ilçesinde, 30'unun da Rize'deki yurtlara yerleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ukrayna, Güncel
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