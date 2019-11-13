Haberler » Güncel » Ukrayna'dan AB'ye kaçak gitmeye çalışan 5 Türk yakalandı - Haber

Ukrayna'dan AB'ye kaçak gitmeye çalışan 5 Türk yakalandı

Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) kaçak yolla gitmeye çalışan 5 Türk vatandaşının yakalandığı bildirildi.

13.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:46Ukrayna'dan AB'ye kaçak gitmeye çalışan 5 Türk yakalandı

üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) kaçak yolla gitmeye çalışan 5 Türk vatandaşının yakalandığı bildirildi.

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'dan AB'ye kaçak gitme hazırlığındaki 5Türk ve bu kişilerin yasa dışı yolla göçünü organize eden diğer bir Türk vatandaşının Odessa ili sınırlarında yakalandıkları duyuruldu.

Türk vatandaşlarının Moldova'dan Ukrayna'ya yasa dışı yoldan geldiklerinin ve AB'ye kaçak gitmeyi planladıklarının tespit edildiği belirtildi.

'KİŞİ BAŞI 5 BİN DOLAR ALDI'

İsmi açıklanmayan Türk vatandaşının, diğer Türk vatandaşlarının AB'ye kaçak yolla gidişlerini organize etme karşılığında kişi başı 5 bin dolar aldığının belirlendiği kaydedildi.

Öte yandan, Ukrayna'nın Odesa Havaalanı'nda geçtiğimiz günlerde 25 Türk vatandaşının ülkeye girişine izin verilmediği açıklandı. Türk vatandaşlarının sahte davet mektupları ile Ukrayna'ya geldiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi Basın Sözcüsü Andriy Demçenko, DHA'ya yaptığı açıklamada, bu yılın ilk 10 ayında Ukrayna üzerinden AB'ye yasa dışı gitmeye çalışan 200'den fazla Türk vatandaşının yakalandığını açıklamıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi'nin operasyonu

-Türk vatandaşlarının yakalanmalaları



Avrupa Birliği, Ukrayna, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:32 Malta'daki Türk şehitliği yakınına yapılması planlanan hafif sanayi tesisi projesinden vazgeçildi
20:32 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı
20:31 Hak-İş Başkanı Arslan: "Kudüs de bizim davamızdır"
20:30 Milli Takım'da Emre Belözoğlu sevinci
20:30 Elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel ele geçirildi
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
19:55 MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 20:33:05