Ukrayna'dan 'barış pınarı harekâtı' açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri operasyonu dikkatle takip ediyor" denildi.

Suriye'deki çatışmaların yıllardır devam ettiği belirtilen açıklamada, "Suriye halklarının çektikleri acılara son verilememesinin başlıca sebeplerinden biri, Esad rejimini destekleyen ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını engelleyen ülkelerin duruşlarıdır. BM Güvenlik Konseyi'nin ve Türkiye'nin de dahil olduğu ilgili taraflardan oluşan üyelerinin, güvenlik ve insani konularla ilgili sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözümüne yönelik karar almalarını bekliyoruz" denildi.

ZELENSKİ YORUM YAPMADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, dün düzenlediği basın toplantısında DHA muhabirinin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sorusunu yanıtsız bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

-Zelenski'nin basın toplantısı

-DHA muhabirinin Zelenski'ye sorusu