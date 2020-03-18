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Ukrayna'dan dereceyle döndüler

Malatyalı yürüyüş sporcuları Serhat Güngör ve Özgür Topsakal Ukrayna'daki katıldıkları Balkan Şampiyonasından dereceyle döndüler.

18.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:45
Ukrayna'dan dereceyle döndüler
Malatyalı yürüyüş sporcuları Serhat Güngör ve Özgür Topsakal Ukrayna 'daki katıldıkları Balkan Şampiyonasından dereceyle döndüler.

Ukranya'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda Gençler 10 kilometre yürüyüş yarışında Malatya adına yarışan Serhat Güngör Balkan ikincisi, Özgür Topsakal Balkan üçüncüsü oldu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan " Sporcularımız Serhat Güngör Balkan ikincisi Özgür Topsakal Balkan üçüncüsü olması bizleri oldukça sevindirdi. Zira ilimizde yaşanan deprem hemen aka bininde tüm dünyada yaşanmakta olan koranavirüs felaketi ile boğuşurken sporcularımızın almış oldukları bu başarı haberleri bizlere moral ve motivasyonumuzu artırdı. Şahsım ve kurumum adına sporcularımız Serhat Güngör ve Özgür Topsakal'ı, antrenrörlerimiz Nihat Erim ve Erdal Altuntaşı'ı, sporcularımızın ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Malatya, Ukrayna, Kayhan, Spor

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