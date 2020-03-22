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Ukrayna'dan dönen gemici ve TIR sürücülerine 14 gün karantina

ZONGULDAK Limanı'na Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisi personeli ve TIR şoförlerinin aralarında bulunduğu 51 kişi, önlem amaçlı 14 gün karantina altına alınacak.

22.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:45
Ukrayna'dan dönen gemici ve TIR sürücülerine 14 gün karantina

ZONGULDAK Limanı'na Ukrayna 'dan gelen Ro-Ro gemisi personeli ve TIR şoförlerinin aralarında bulunduğu 51 kişi, önlem amaçlı 14 gün karantina altına alınacak.

Ukrayna'dan gelen Ro-Ro gemisi, sabah saatlerinde Zonguldak Limanı'na yanaştı. Geminin limana yanaşmasıyla Zonguldak Valiliği, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri, personeli ve TIR şoförlerini kontrol etmeye başladı. Ekiplerin çalışmasının ardından TIR şoförleri ve gemi personelinin aralarında bulunduğu 51 kişinin, Zonguldak'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtta 14 gün karantina altına alınacağı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Zonguldak, Ukrayna, Güncel

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