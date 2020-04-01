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Ukrayna'dan gelen 17 tır şoförü gözlem altına alındı

Ukrayna'dan Zonguldak'a gelen kuru yük gemisindeki 17 tır şoförü 14 günlük gözlem altına alındı.

01.04.2020 19:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:55
Ukrayna'dan gelen 17 tır şoförü gözlem altına alındı
Ukrayna 'dan Zonguldak 'a gelen kuru yük gemisindeki 17 tır şoförü 14 günlük gözlem altına alındı.

Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'ndan dün akşam yola çıkan Cenk Y adlı kuru yük gemisi bugün Zonguldak Limanı'na yanaştı. 17 Türk tır şoförünün bulunduğu gemi limana yanaştıktan sonra limandaki geniş kapsamlı çalışmalar başlatıldı. 17 kişi için 14 günlük gözlem süreci başlatıldı. AFAD koordinesinde tır parkında özel donanımlı kıyafetlerle dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Polis ekipleri de liman giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri aldı. Gemiden indirilen tırlar tek tek dezenfekte edildi. Valilik, UMKE, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri limana getirilen servisler ile 17 kişiyi Zonguldak'taki KYK'ya ait yurda yerleştirdi.

Ukrayna'dan ilk getirilen 51 Türk tır şoförünün ardından 34 tır şoförü, 18 tır şoförü ve en son 17 tır şoförü olmak üzere toplam 120 kişi gözlem altına alınmış oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Ukrayna, Güncel
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