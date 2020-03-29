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Ukrayna'dan gelen 18 tır şoförü Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı'na gelen tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

29.03.2020 21:18 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:18
Ukrayna'dan gelen 18 tır şoförü Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi
Ukrayna 'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı'na gelen tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.
Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına Ro-Ro gemisiyle gelen 18 tır şoförü, sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle karantina için boşaltılan yurda götürüldü.
Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı şoförler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.

Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a 22 Mart'ta gelen gemi mürettebatı ve tır şoförü 51 kişi ile dün gelen 34 tır şoförü de aynı yurda yerleştirilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Ukrayna, Kozlu, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Ukrayna'dan gelen 18 tır şoförü Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi - Haberler

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