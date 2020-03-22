Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ukrayna'dan gelen gemideki 51 kişi gözlem altına alındı - Haberler

Ukrayna'dan gelen gemideki 51 kişi gözlem altına alındı

Ukrayna'dan Zonguldak'a gelen kuru yük gemisinin personeli ve tır şoförlerinin de aralarında bulunduğu 51 kişi 14 günlük gözlem altına alındı.

22.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:11
Ukrayna'dan gelen gemideki 51 kişi gözlem altına alındı
Ukrayna 'dan Zonguldak 'a gelen kuru yük gemisinin personeli ve tır şoförlerinin de aralarında bulunduğu 51 kişi 14 günlük gözlem altına alındı.

Ukrayna'nın Chornomorsk limanından dün sabah 08.00 sıralarında yola çıkan Cenk Y adlı kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'na yanaştı. İçerisinde Türk ve yabancı uyruklu şoförlerin de bulunduğu 51 kişi için 14 günlük gözlem süreci başlatıldı.

AFAD koordinesinde tır parkında özel donanımlı kıyafetlerle dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Polis ekipleri de liman giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri aldı. Gemiden indirilen tırlar tek tek dezenfekte edildi. Valilik, UMKE, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri limana getirilen servisler ile 51 kişiyi Zonguldak'taki KYK'ya ait yurda yerleştirdi.

Gözlem altına alınan 51 kişi için 14 günlük gözlem süreci başlatıldı. Yurt çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Gözlem altına alınanlara sosyolog ve psikologların destek sunacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Zonguldak, Ukrayna, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı
Orta Doğu’nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Haberler
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış Haberler
Yasağa uymayan Cevriye Nine: Dedem 4 yaş büyük yazdırmış
’Amca vallahi yasak’ denilmesine rağmen istifini bozmadı Haberler
"Amca vallahi yasak" denilmesine rağmen istifini bozmadı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haberler
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı Haberler
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

Çavuşoğlu Maltalı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Haber Adana'da dezenfeksiyon çalışması - Haber Yurt dışından gelenler, Tekirdağ'daki yurtlara yerleştiriliyor - Haber İZMİR 'Evde kalın' çağrısına rağmen İzmir'de sahil kesimleri doldu - Haber TUNCELİ Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmış - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı - Haber CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış - Haber
Loading