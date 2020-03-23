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Ukrayna'dan gelen tır şoförleri Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Sakarya'ya gelen tır şoförleri, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

23.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:07
Ukrayna'dan gelen tır şoförleri Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde de 30 ölüm ve bini aşkın vakaya sebep olan koronavirüs nedeniyle yurt dışından gelen vatandaşların karantinaya alınmasına devam ediliyor. Bu bağlamda, Ukrayna 'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Sakarya 'ya gelen tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

Ro-Ro kuru yük gemisiyle Ukrayna'dan Karasu Limanı'na getirilen 88 tır şoförü, burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından otobüslerle önceden boşaltılan Serdivan ilçesindeki Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

İkinci sağlık kontrolünün ardından tek tek odalara alınan kişiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da tır şoförlerine destek sunacak.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini sürdürecek.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sakarya, Ukrayna, Güncel

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