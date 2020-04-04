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Ukrayna'dan gelen vatandaşlar öğrenci yurduna yerleştirildi

Ukrayna'dan Sakarya'ya getirilen 103 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

04.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:28
Ukrayna 'dan Sakarya 'ya getirilen 103 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.
Ukrayna'dan Karasu Limanı'na ulaşan çoğu öğrenci 103 kişi, burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından minibüslerle Serdivan ilçesindeki Rahime Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi.
İkinci sağlık kontrolünün ardından yurda alınan vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da misafirlere destek verecek. Ukrayna’dan gelen vatandaşlar öğrenci yurduna yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Ukrayna, Güncel

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Ukrayna'dan gelen vatandaşlar öğrenci yurduna yerleştirildi
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