Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ukrayna'dan gelenler - Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş - ZONGULDAK - Haberler

Ukrayna'dan gelenler - Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş - ZONGULDAK

Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Zonguldak'a gelen gemi mürettebatı ve tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

22.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:55
Ukrayna 'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Zonguldak 'a gelen gemi mürettebatı ve tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.
Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına gelen Ro-Ro kuru yük gemi mürettebatından ve tır şoförü 51 kişi, burada yapılan ilk sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle karantina için önceden boşaltılan yurda götürüldü.
Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı kişiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.
"Her türlü tedbiri almak zorundayız"
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü şartlarla ülke, millet ve devlet olarak mücadele etmeye çalıştıklarını, bu konuda herkese görev düştüğünü söyledi.
Vali Bektaş, konunun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, "Tedbirlerimizi giderek sıklaştırıyoruz, geliştiriyoruz, maalesef vatandaşımızın hareket alanını daraltmak zorunda kalıyoruz. Virüsün yayılmasını önlemek ve geciktirmek için gerekli her türlü tedbir almaya çalışılıyor." diye konuştu.
Bektaş, özellikle riskli gruplar, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşların hareketlerini bir miktar daha sınırlandırma zaruriyetinin ortaya çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bakanlıklarımız bize talimatları gönderdi. Herkesin riski ciddiye alarak davranması gerekiyor. Böyle davranmadığımızda önümüze neler çıkabileceğini görüyoruz. Hazır elimizde fırsat varken senaryonun kötüsüyle karşılaşmadan almamız gereken her türlü tedbiri almak durumundayız. Devletimizin bizden istediği odur. Biz de bütün sistem olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Avrupa'da 65 yaş üstüne dönük sağlık sisteminin tedbir yapılanmasında onları ikinci plana itme gibi bir durum var. Biz tam tersi bir şey yapıyoruz. 'Vefa' diye bir kavramla yola çıkarak bir Vefa Koordinasyon Grubu oluşturduk. Yaşlılarımız bizim velinimetimiz. Vefa duygusuyla davranmak zorundayız. Sosyal medyada yaşlıları hedefe koyan ve onları üzen bir kısım paylaşımlar istemiyoruz."
"Limandan kaynaklı hiçbir sorun yaşamadık"
Vali Bektaş, kentte her şeyin kontrol altında olduğuna dikkati çekerek, "Limandan kaynaklı hiçbir sorun yaşamadık. Bugün de oradan 51 Türk vatandaşımız geldi. 10 küsur Ukrayna vatandaşı var. Ukrayna vatandaşları içeri alınmıyor, geri gönderilecek. Türk vatandaşlarını aldık, ilk kontrollerini yaptık, şüpheli bir durum görülmedi. Buna rağmen onları bir öğrenci yurdumuzda karantinaya aldık, 14 gün orada tutacağız, gözleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Ukrayna’dan gelenler - Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş - ZONGULDAK

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Ukrayna'dan gelenler - Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş - ZONGULDAK
Etiketler : Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Ukrayna, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’un göbeğinde ’pes’ dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar Haberler
İstanbul'un göbeğinde "pes" dedirten görüntü! Uyarıları hiçe saydılar
Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
BM’den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir Haberler
BM'den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü Haberler
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp ’Evde kalın’ çağrısı yaptı Haberler
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp "Evde kalın" çağrısı yaptı
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Haberler
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti Haberler
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti
İngiltere’de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor Haberler
İngiltere'de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Kazakistan'da mahsur kalan 10 Türk işçi yardım istedi - Haber CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı - Haber Yozgat Belediyesinden geniş kapsamlı temizlik çalışması - Haber Ayvalık Devlet Hastanesi çalışanlarından anlamlı mesaj - Haber Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Ekonomi İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading