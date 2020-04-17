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Ukrayna'dan getirilen 1'i bebek 180 Türk vatandaşı Rize'de karantinaya alındı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını üzerine Ukrayna'dan yurda gelmek isteyen Türk vatandaşları Havayolu ile Trabzon'a ardından da 9 otobüs ile Rize'ye getirildi.

17.04.2020 06:10 | Son Güncelleme: 17.04.2020 06:10
Ukrayna'dan getirilen 1'i bebek 180 Türk vatandaşı Rize'de karantinaya alındı
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını üzerine Ukrayna 'dan yurda gelmek isteyen Türk vatandaşları Havayolu ile Trabzon'a ardından da 9 otobüs ile Rize 'ye getirildi. 180 kişilik kafile yapılan sağlık kontrollerinin ardından KYK Rize Devlet Hatun Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Aralarında 1 bebeğinde bulunduğu kafile 14 gün karantinada tutulacak.

Ukrayna'dan özel uçakla Trabzon'a getirilen aralarında birde bebeğin bulunduğu 180 kişi, havalimanında yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğinde 9 otobüs ile Rize'ye getirildi. Getirilen vatandaşlar, KYK Rize Devlet Hatun Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. Yurda girişte sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, odalarına yerleştirildi. Polis, ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulundu. - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler: Ukrayna, Rize, Güncel
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