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Ukrayna'dan getirilen 10 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Ukrayna'dan yurda getirilen 10 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Yalova'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

27.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:02
Ukrayna'dan yurda getirilen 10 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Yalova'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Tük Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen yolcular, buradan otobüslerle Yalova'nın Çınarcık ilçesine getirildi.
Sağlık kontrolleri yapılan ikisi çocuk 10 kişi, kendileri için hazırlanan Çınarcık Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.
Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların tüm ihtiyaçları Yalova Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay tarafından karşılanacak. Ukrayna’dan getirilen 10 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Ukrayna, Yalova, Güncel, Haber
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