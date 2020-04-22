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Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşı Manisa'daki yurtta karantinaya alındı

Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşı, Manisa'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

22.04.2020 04:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 05:06
Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşı Manisa'daki yurtta karantinaya alındı
Ukrayna 'dan getirilen 298 Türk vatandaşı, Manisa 'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inen 298 Türk vatandaşı, dezenfekte edilmiş otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumunun Yunus Emre Öğrenci Yurdu'na transfer edildi.
Otobüslerden 5'erli gruplar halinde ve sosyal mesafeyi koruyarak inen yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerinin yurt bahçesinde kurduğu çadırda sağlık kontrolünden geçirildi.

Ateşleri ölçülen, elleri dezenfekte edilen, eldiven verilen ve genel karantina kuralları anlatılan vatandaşlar, özel kıyafetli ekipler tarafından yurtta kalacakları odalara götürüldü.
Vatandaşlar, Manisa'daki yurtta 14 gün karantinada kalacak.
Ukrayna'dan gelen öğrencilerden Mert Cengiz Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok iyi bir şekilde karşılandıklarını belirterek, "Başka bir ülkenin, vatandaşını bu kadar iyi karşılayacağını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye vatandaşlarına hem çok iyi bir şekilde destek veriyor hem de önlemini en iyi şekilde alıyor. Bundan çok çok memnunuz." dedi.
Odesa'da öğrenci olan Cem Sarıaslan da tahliyelerinin gayet başarılı geçtiğini dile getirerek, "Ülkemize teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bizi iyi bir şekilde buraya getirdiler. Burada imkanlar güzel. Ukrayna'da sağlık çok kötü, hastanelerin hiçbiri çalışmıyor. Hasta alımını durdurdular, test kiti yok, tahlil yapılamıyor. O yüzden okullarımız tatil olduktan sonra evlerimizden hiç çıkmadık. En kısa zamanda ülkemize dönmek istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Ukrayna, Manisa, Güncel
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