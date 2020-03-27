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Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle...

Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi.

27.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:46
Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle...
Ukrayna 'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Haydarpaşa, Ukrayna, Polis, 3. Sayfa

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